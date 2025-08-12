La família PERALBA TON comunica la defunció de qui fou
Maria Ton Martell
vídua de Josep Peralba Moliner
que morí el dia 7 d’agost de 2025 a l’edat de 91 anys
La família rebrà el dol avui, dimarts 12 d’agost, de les 10 a les 13 hores
a les Sales de Vetlla de Sant Julià de Lòria
La missa funeral tindrà lloc avui, dimarts 12 d’agost, a les 16.30 hores
a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la
pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com