La família CAÑADAS - BERENGUERAS comunica la defunció de qui fou
Antonio Cañadas Mendo
Que ens deixà el 10 d’agost del 2025 als 81 anys
a Escaldes Engordany
La família rebrà el dol avui, dia 11 d’agost, al Tanatori d’Escaldes
Engordany, de les 16 a les 20 hores. La missa funeral tindrà lloc demà
dimarts, 12 d’agost, a les 11.00 hores a l’església parroquial de Sant
Corneli i Sant Cebrià a Ordino
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la nostra pàgina web;
www.pompesfunebresand.com