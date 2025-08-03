La família GRAMUNT MOLES agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Eusebi Gramunt Mora

que morí el dia 1 d’agost del 2025 a l’edat de 86 anys

I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, auxiliar

i administratiu, i en general als excel·lents professionals

que formen l’equip del Centre Sociosanitari El Cedre per

totes les atencions rebudes

