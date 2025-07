Josep Serra i Prats

Tots els que t'hem estimat et portem al cor..

Per això et recordarem amb una missa del dia del seu 15è

aniversari del seu traspàs, el dia 26 de juliol a les 09.00h a

l'església de Sant Andreu d'Arinsal al peu de les muntanyes que

ell estimava i eren el seu viure