La família FERRIN CLOTET comunica la defunció de qui fou
Manuel Ferrin Barros
vídu de María Dolores Clotet Esque
que morí el 18 de juny a l’edat de 75 anys
La família rebrà el dol demà, dissabte 21 de juny, de les 10 a les
13 hores a la sala 1 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany
La missa funeral se celebrarà demà, dissabte 21 de juny, a les 16
hores a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com