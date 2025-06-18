La família CHATO agraeix totes les mostres de condol rebudes
per la tan sentida pèrdua de qui fou
Salustià Chato Mendez
que morí el dia 14 de juny a l’edat de 81 anys
I manifesta un especial agraïment a tot el personal mèdic, sanitari i
en general de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com al
personal de la residència DOMUS VI SALITA, per l’excel·lent tracte, i a
Pompes Fúnebres de les Valls per tota l’atenció i recolzament rebut
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com