La família OFFROY ALIEU I BAUZA agraeix totes les mostres
de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Dolores Alieu
vídua de Roland Offroy
que morí el dia 9 de juny de 2025 a l’edat de 87 anys.
I manifesta un agraïment especial a tot el personal mèdic,
TCAI, administratius, als excel·lents professionals que formen
part de l’àrea de pal·liatius i en general a tot l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell per les atencions rebudes durant la
seva estada en aquest centre.
