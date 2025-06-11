La família OFFROY ALIEU I BAUZA agraeix totes les mostres
de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Dolores Alieu

vídua de Roland Offroy

que morí el dia 9 de juny de 2025 a l’edat de 87 anys.

I manifesta un agraïment especial a tot el personal mèdic,

TCAI, administratius, als excel·lents professionals que formen

part de l’àrea de pal·liatius i en general a tot l’Hospital Nostra

Senyora de Meritxell per les atencions rebudes durant la

seva estada en aquest centre.

