La família MINOVES TRIQUELL agraeix totes les mostres de condol
i suport rebuts per la tan sentida pèrdua de qui fou
Juli Minoves Pallerola
que morí el dia 31 de maig de 2025 a l’edat de 90 anys
La família vol expressar un especial agraïment per totes les
atencions rebudes a tot el personal mèdic, auxiliar i administratiu
de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i a tot el personal mèdic,
sanitari, tècnic i auxiliar de la residència DOMUS VI Salita, per totes
les atencions rebudes durant la seva estada en aquest centre.
