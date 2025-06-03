La família CARRASCO SOLÉ FEK agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Carlos Carrasco Solé

que morí el dia 26 de maig de 2025 a l’edat de 58 anys

La família vol expressar el seu profund i sincer agraïment a totes les persones que

ens han acompanyat en aquests moments de gran tristesa. El suport i afecte rebuts

ens han donat força per afrontar la pèrdua del nostre estimat fill, pare, germà, Carlos.

Recordarem amb amor la seva alegria, la seva generositat i el gran cor que tenia,

qualitats que van deixar empremta en tots els qui el vam conèixer.

Estem immensament agraïts per les mostres d’acompanyament i estimació que

ens heu fet arribar.

De tot cor, gràcies

