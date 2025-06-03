La família CARRASCO SOLÉ FEK agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Carlos Carrasco Solé
que morí el dia 26 de maig de 2025 a l’edat de 58 anys
La família vol expressar el seu profund i sincer agraïment a totes les persones que
ens han acompanyat en aquests moments de gran tristesa. El suport i afecte rebuts
ens han donat força per afrontar la pèrdua del nostre estimat fill, pare, germà, Carlos.
Recordarem amb amor la seva alegria, la seva generositat i el gran cor que tenia,
qualitats que van deixar empremta en tots els qui el vam conèixer.
Estem immensament agraïts per les mostres d’acompanyament i estimació que
ens heu fet arribar.
De tot cor, gràcies
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com