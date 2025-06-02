La família RODRÍGUEZ OLM agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Miquel Rodríguez Vargas
que morí el dia 30 de maig del 2025 a l’edat de 54 anys
I manifesta un especial agraïment als excel·lents professionals
que formen part de l’àrea de pal·liatius de l’Hospital Nostra Sra.
de Meritxell i a la Clínica Geriàtrica Sant Vicenç d'Enclar, per totes
les atencions rebudes durant la seva estada en aquests centres
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com