La família MINOVES TRIQUELL comunica la defunció de qui fou
Juli Minoves Pallerola
Que morí el dia 31 de maig de 2025 a l’edat de 90 anys,
havent rebut els Sants Sagraments
La família rebrà el dol avui diumenge 1 de juny de les 16h a les 20h a
la Sala 3 del Tanatori d’ Escaldes- Engordany
La missa funeral tindrà lloc demà dilluns 2 de juny a les 11h a
l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com