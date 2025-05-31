La família RODRÍGUEZ OLM comunica la defunció de qui fou
Miquel Rodríguez Vargas
que morí el dia 30 de maig del 2025 a l’edat de 54 anys
La família rebrà el dol avui, dissabte 31 de maig, de les 16 a les
20 hores a la sala de vetlles de la Germandat de Sant Sebastià de
Sant Julià de Lòria
La missa funeral tindrà lloc diumenge a les 10 hores a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com