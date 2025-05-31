La família MARTÍNEZ BALASTEGUI comunica la defunció de qui fou

Ignacio Martínez Collado

que morí el dia 30 de maig de 2025 a l’edat de 82 anys

La família rebrà el dol avui, dissabte 31 de maig, de les 10 a les 13 hores a la sala 1 del Tanatori d’Escaldes-Engordany

La missa funeral tindrà lloc avui, dissabte, a les 17.30 hores a l’església parroquial de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com

