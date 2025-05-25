La família PLANA BREGOLAT agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de

Joan Maria Plana Bregolat

el Jania de cal Roy’

Que morí el 22 de maig a l’edat de 78 anys.

Un especial agraïment a tot el personal mèdic, sanitari i en general de

l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com al personal del centre

sociosanitari el Cedre per totes les atencions rebudes durant la seva

estada en aquests dos centres.

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través

de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com

tracking