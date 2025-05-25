La família PLANA BREGOLAT agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de
Joan Maria Plana Bregolat
el Jania de cal Roy’
Que morí el 22 de maig a l’edat de 78 anys.
Un especial agraïment a tot el personal mèdic, sanitari i en general de
l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com al personal del centre
sociosanitari el Cedre per totes les atencions rebudes durant la seva
estada en aquests dos centres.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com