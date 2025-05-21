La família SANSA CAMP agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Mònica Camp Martí
vídua de Lluís Sansa Porta
que morí el dia 18 de maig del 2025 a l’edat de 87 anys
I manifesta un especial agraïment a tot el personal mèdic, auxiliar
i administratiu, i en general als excel·lents professionals que
formen l’equip del Centre Sociosanitari El Cedre i segona planta de
l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, per les atencions rebudes
durant la seva estada en aquests centres
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com