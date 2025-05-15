La família TOHÀ CASAL agraeix l’assistència a la missa i totes les
mostres de condol rebudes per la sentida pèrdua de qui fou

Elisa Casal Torres

que ens deixà el 12 de maig del 2024 als 97 anys a Escaldes-Engordany

La família vol expressar un agraïment a tot el personal mèdic

de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, especialment al

personal de la segona planta, i al personal de Clara Rabassa 

