La família TOHÀ CASAL agraeix l’assistència a la missa i totes les
mostres de condol rebudes per la sentida pèrdua de qui fou
Elisa Casal Torres
que ens deixà el 12 de maig del 2024 als 97 anys a Escaldes-Engordany
La família vol expressar un agraïment a tot el personal mèdic
de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, especialment al
personal de la segona planta, i al personal de Clara Rabassa
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la nostra pàgina web:
www.pompesfunebresand.com