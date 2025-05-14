La família FIDALGO MOLINA comunica la defunció de qui fou

Joaquim Fidalgo Esteves

que morí el dia 13 de maig de 2025 a l’edat de 44 anys

La família rebrà el dol avui, dimecres 14 de maig, de les 10 a les 13

hores a la sala 3 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany

La missa funeral tindrà lloc avui, dimecres 14 de maig, a les 15.30

hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través

de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com

