La família FIDALGO MOLINA comunica la defunció de qui fou
Joaquim Fidalgo Esteves
que morí el dia 13 de maig de 2025 a l’edat de 44 anys
La família rebrà el dol avui, dimecres 14 de maig, de les 10 a les 13
hores a la sala 3 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany
La missa funeral tindrà lloc avui, dimecres 14 de maig, a les 15.30
hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com