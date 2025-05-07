La família ESTARÁN ÁLVAREZ agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Maria del Pilar Estarán Álvarez
que morí el dia 3 de maig de 2025 als 53 anys
I manifesta un agraïment especial a tot el personal mèdic,
TCAI, administratius, als excel·lents professionals que formen
part de l’àrea de pal·liatius i en general a tot l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell per les atencions rebudes durant
la seva estada en aquest centre
