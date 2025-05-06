La família PIÑERO CARRABINA comunica la defunció de qui fou
Pere Piñero Fernández
que morí el 4 de maig de 2025 a l’edat de 90 anys
La missa funeral tindrà lloc avui, dimarts 6, a les 11 hores
a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella
I manifesta un especial agraïment als excel·lents professionals
que formen l’equip de la Residència Clara Rabassa i de l’Hospital
Nostra Senyora de Meritxell
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com