La família ROCA UTRERA agraeix totes les mostres de condol rebudes
per la tan sentida pèrdua de qui fou
Teresa Utrera Sánchez
Que morí el dia 3 de maig del 2025 a l’edat de 88 anys.
I manifesta un agraïment especial a tot el personal mèdic, TCAI,
administratius, als excel·lents professionals que formen part de l’àrea
de pal·liatius i en general a tot l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell
per les atencions rebudes durant la seva estada en aquest centre.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com