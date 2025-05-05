La família GEORGET HENER agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Jeanne Hener
Mme. Georget “Mamie” (de Tabacs Virginia)
Que morí el dia 3 de maig de 2025 a l’edat de 90 anys.
I manifesta un especial agraïment a tot el personal mèdic, sanitari,
tècnic i auxiliar de la residència DOMUS VI SALITA, per totes les
atencions rebudes durant la seva estada en aquest centre.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com