La família MALLOL SALA agraeix totes les mostres de condol rebudes
per tan sentida pèrdua de
Engràcia Sala Naudi
(de Casa Tresdiners) Vídua de Ramir Mallol Saboya
Que morí el dia 2 de maig del 2025 a l’edat de 93 anys.
I manifesta un agraïment especial a totes les cuidadores i a tot el
personal mèdic, sanitari, tècnic i auxiliar de la Clínica Geriàtrica Sant
Vicenç d’ Enclar, per totes les atencions rebudes durant la seva estada
en aquest centre
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com