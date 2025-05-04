La família GEORGET HENER comunica la defunció de qui fou
Jeanne Hener
Mme. Georget “Mamie” (de Tabacs Virginia)
Que morí el dia 3 de maig de 2025 a l’edat de 90 anys.
La família rebrà el dol avui diumenge 4 de maig de les 10h a les 13h a la sala 3 de les sales de vetlla d’Escaldes-Engordany.
La missa funeral tindrà lloc avui diumenge 4 de maig a les 16h a l’església de Sant Pere Màrtir d’Esclades-Engordany.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com