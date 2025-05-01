La família González Belmonte agraeix l’assistència a la missa, així com
totes les mostres de condol rebudes, per la tan sentida pèrdua de

Lola Belmonte Lariño

vídua de Manuel González González


​que ens deixà el 29 d’abril del 2025 als 89 anys a Escaldes-Engordany

​Vol manifestar un agraïment ben especial a tots els professionals
del servei de pal·liatius de l’Hospital Nostra Sra. de Meritxell,
així com al doctor Martín i al doctor J. Burgués, pel bon tracte
i l’acurada atenció rebuda

Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a: condolences@funerarianoucami.com

