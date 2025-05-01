La família González Belmonte agraeix l’assistència a la missa, així com
totes les mostres de condol rebudes, per la tan sentida pèrdua de
Lola Belmonte Lariño
vídua de Manuel González González
(DE FOTO EDO)
que ens deixà el 29 d’abril del 2025 als 89 anys a Escaldes-Engordany
Vol manifestar un agraïment ben especial a tots els professionals
del servei de pal·liatius de l’Hospital Nostra Sra. de Meritxell,
així com al doctor Martín i al doctor J. Burgués, pel bon tracte
i l’acurada atenció rebuda
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a: condolences@funerarianoucami.com