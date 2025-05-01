En record de
Camilo Costa Vázquez
que ens deixà el 27 d’abril del 2025 als 68 anys a Escaldes-Engordany
La família Costa Tutusaus us convida a la missa funeral
que tindrà lloc demà, 2 de maig, a les 4 de la tarda
a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany
Agraeix als amics i coneguts les mostres de condol i afecte rebudes,
i vol manifestar especialment la seva gratitud a tot el personal mèdic,
d’infermeria, sanitaris, tècnics i en general als excel·lents professionals
de l’Hospital Nostra Sra. de Meritxell, per l’acurada atenció
i el bon tracte rebut durant la seva estada al centre
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a: condolences@funerarianoucami.com