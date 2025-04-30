La família González Belmonte comunica la defunció de
Lola Belmonte Lariño
vídua de Manuel González González
(DE FOTO EDO)
que ens ha deixat el 29 d’abril del 2025 als 89 anys a
Escaldes-Engordany i us convida a la missa funeral que tindrà lloc
avui, 30 d’abril, a les 4 de la tarda a l’església de
Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany
Rebrà el dol aquest matí de les 10.00 a les 13.00 hores a la sala 1
(planta principal) de les vetlles del Comú d’Escaldes-Engordany
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a: condolences@funerarianoucami.com