Miquel A. Matute Sànchez

El funeral tindrà lloc avui, dimarts, a les 11 hores a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany. Posteriorment serà incinerat en la intimitat.

Gràcies Mike,

Tot i que la vida no ha escrit el millor final per al teu guió, estem Agraïdes i agraïts per l’amor, amistat, generositat, afecte, humor, humanitat, bonhomia i intel•ligència que ens has regalat al llarg d’aquests 55 anys que hem pogut compartir amb tu.

Ningú és mort mentre se’l recordi i a tu et recordarem sempre, perquè la vida porta el teu nom.

Vola ben alt!