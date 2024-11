Josep Bernat Rey

vol agrair a tot el personal del Centre Sociosanitari El Cedre, doctora, infermeres, infermers,

auxiliars... per la cura, el carinyo, la dedicació i la professionalitat que va rebre en la seva

estada en aquest centre.

Un centre on mai no li van faltar les mirades, els gestos d'empatia, de dolçor, de coratge o

ànims i les paraules d'acompanyament perquè ell es trobés com a casa.

Un acompanyament que va ser present i molt professional fins als últims moments