La família PRESTAMO GUIRAL agraeix l’assistència a la missa i totes les mostres de condol rebudes per la sentida pèrdua de

Joan-Antoni Prestamo Silvarrey

Que ens deixà el dia 5 de juliol del 2024 als 66 anys a Andorra la Vella.



La família desitja expressar en nom de Joan un profund agraïment al Centre de Dia

Clara Rabassa i al Centre Sociosanitari El Cedre, en especial a la segona planta,

on residia. Un especial agraïment amb molt d’afecte al voluntari Jaume, que el va

acompanyar durant aquest darrer any fent caminades als matins. Un gran agraïment

als seus amics de l’ànima, que el van acompanyar al llarg de tota la seva malaltia:

Manolo, José Luis i José. I finalment, als que sempre va portar al seu cor i amb els

quals ara es podrà retrobar allà on vagi; l’enano i el maño

​

​Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a https://pompesfunebresand.com/