Immaculada Ribes Sagués

Antoni Pons Solans i família

Estimat Enric,

Lamento molt la pèrdua de l’Imma, gran persona. En moments com aquests, les paraules sovint es queden curtes per expressar el dolor que se sent. Que la seva memòria sigui un far de llum enmig de la foscor, recordant-nos la seva bondat i la seva

llum interior, que ara ens il·lumina des de l’altre costat. Les persones estimades mai

marxen del tot, segueixen vives en els nostres cors i les nostres ànimes. T’envio una

abraçada ben forta plena de suport i consol en aquest moment tan difícil per a tu i

a tothom qui estimava la teva dona.

Que trobeu pau en els vostres cors en aquest temps de dol.

Els meus sincers condols.

D.E.P