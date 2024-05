Karel - Joan Rosier

No tinc paraules per dir el que sento, però sí que puc dir que hem lluitat plegats fins al final de la malaltia.

No podré oblidar mai:

La família i els bons amics del banc.

Les passejades dels caps de setmana amb el Carles i la Pili, que no fallaven mai.

Els dinars i les sortides amb el Pepito, un gran amic.

Els flams que et feia la Montse i que tant t’agradaven.

Els consells del Santi que tant t’ajudaven.

Eres un gran fan de la música ‘heavy’ i estaves orgullós de tots els idiomes que parlaves i de moltes coses més.

Sempre estaràs amb mi i no t’oblidaré mai.

MERITXELL.

Serà incinerat en la més estricta intimitat.



​Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com