TRADICIONS
Sant Julià clou amb èxit Els Pastorets
Entre 700 i 800 persones han assistit a les representacions a l’exterior de Casa Comuna
Sant Julià de Lòria va concloure ahir les actuacions de la 32a edició d’Els Pastorets, unes funcions que es van celebrar a l’exterior de Casa Comuna els dies 26 i 28 de desembre i el 4 i 6 de gener. Aquest és el segon any consecutiu que se celebra allà arran de la indisponibilitat de l’auditori Claror del Centre Cultural Lauredià (CCL).
Des del comú es mostren satisfets de la gran afluència de públic que han tingut les representacions però reconeixen que la sessió de les 18 hores ha tingut una major rebuda que la de les 20 hores, principalment pel fred. Recordem que ja fa dos anys que Els Pastorets es representen a l’exterior i aquests dies han baixat les temperatures.
La consellera de Cultura laurediana, Teresa Areny, va explicar ahir que al llarg de totes les funcions s’ha registrat l’arribada d’entre 700 i 800 persones, la qual cosa fa que des del comú es mostrin molt contents amb els resultats obtinguts. “Enguany hem consolidat més el projecte que vam iniciar l’any passat, i ara l’hem arrodonit molt més i hem tingut molt més temps per treballar”, ja que han comptat amb el mateix elenc i s’ha pogut presentar una proposta renovada comptant amb l’experiència de la passada edició.
De fet, aquest any les ombres xineses van prendre encara més rellevància, convertint-se en un dels elements visuals més destacats de la representació. L’espectacle, doncs, va presentar una evolució significativa amb millores en la posada en escena i nous elements creatius, per oferir així una proposta renovada que va sorprendre tant el públic fidel com els nous espectadors.
Ara, l’objectiu d’Els Pastorets és que puguin tornar al seu lloc original, l’auditori Claror, que s’espera que estigui enllestit a la primavera. “Estem a l’expectativa que l’auditori es pugui obrir i que Els Pastorets es puguin fer allà, però com que no depèn de nosaltres, prefereixo tenir cautela i esperar a veure quan l’inaugurem”, va indicar Areny.
Pel que fa a l’experiència de les directores d’Els Pastorets, Núria Montes i Txell Díaz, la proposta a l’exterior de Casa Comuna també ha estat tot un èxit, malgrat les dificultats d’adaptar el guió i adaptar-se a un nou espai. “Aquesta experiència, que era una tireta per no tenir el teatre, s’ha convertit en el punt fort d’aquestes dues edicions, perquè el que hem fet aquí no es podria repetir al teatre”, van afegir.