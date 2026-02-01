Eduard Tor s'enfronta al Test de Proust
El jugador de golf respon a les preguntes
Principal tret del seu caràcter?
La paciència, a la vida en general i al golf.
Un defecte?
Una mica gandul.
Què espera dels seus amics?
Lleialtat i alegria.
Ocupació preferida?
Jugar a golf i amics i família.
Ideal de felicitat?
Que la família i els amics tinguin salut.
La seva major desgràcia?
Haver d’abandonar el meu somni.
A quin país voldria viure?
Als EUA, Andorra o Austràlia.
Color preferit?
El vermell.
Una flor?
Reina de la nit.
Ocell preferit?
Falcó peregrí.
Heroi/heroïna de ficció?
Thor.
Herois a la vida real?
Els meus pares i avis!
Compositor preferit?
Jacques Offenbach.
Nom preferit?
Ares.
Hàbit aliè que no suporta?
La gent que critica constantment la resta.
Figura històrica que odiï?
Hitler.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Volar.
Com li agradaria morir?
No ho he pensat mai.
Estat d’ànim actual?
Content i motivat.
Un consell?
No corris per arribar primer, camina bé per arribar sencer.