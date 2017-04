"La necessitat et pot portar a tenir una idea"

Rafel Vives És el presentador més manetes del cap de setmana a TV3, al ‘Ja t’ho faràs’. Assegura que gairebé qualsevol cosa es pot reciclar amb creativitat.

Actualitzada 25/04/2017 a les 17:08

Qui és Rafel Vives, a més del presentador manetes?

Tinc formació d’actor. Vaig estudiar a Palma de Mallorca i després a l’Institut del Teatre de Barcelona. Vaig anar-hi perquè tenia la fita de treballar amb els Joglars o la Fura dels Baus.



Va assolir la fita?

Vaig tenir la sort que abans d’acabar els estudis vaig començar a treballar amb la Fura dels Baus. Vaig estar deu anys fent rondes pel món i vaig aprendre molt, tant en l’àmbit teatral com de manipulació d’objectes.



I es va especialitzar.

Després d’estar amb ells vaig estar fent feines d’attrezzo per a cinema i televisió, entre els quals la direcció artística d’alguns programes d’Andreu Buenafuente.



Així, va passar d’estar darrere la pantalla a presentar un programa a TV3?

La directora em va trucar per assessorar-los, però després em van acabar proposant que el presentés jo. I això que havia deixat de fer teatre perquè estava cansat d’estar exposat.



D’on surten tantes idees?

Jo era el típic nen que quan els Reis li portaven un tren elèctric el desmuntava tot. De més gran em van interessar els motors i la mecànica.



Al programa sempre es tracta de reciclar alguna cosa?

En diem reciclatge creatiu. I busquem que sigui pràctic i, sobretot, divertit.



Es pot reciclar tot?

No tot, perquè hi ha bidons que han contingut líquids tòxics, però en general amb tot es pot fer alguna cosa.



Si es té la creativitat, oi?

Sí, però també la necessitat et pot portar a tenir la idea.



Per què estan de moda els treballs manuals?

Penso que de fet sempre han existit. Les nostres àvies ja en feien. Però ara se’n parla més. Ara crec que també hi ha la necessitat de fer coses. Ja sé que comprar un llum et sortirà més barat, però el temps de plaer que et dona fer-lo tu és un valor afegit a l’objecte.



Genial per als nens, oi?

El procés dels treballs manuals fa anar les mans i el cap. Avui veig nens que no saben agafar unes tisores.