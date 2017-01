"Ara mateix no em veuria fent informatius"

Anna Simon. La periodista acaba d’agafar les regnes d’‘Oh Happy Day!’ (TV3) en substitució d’Eduard Farelo i ho combinarà amb ‘Zapeando’ (La Sexta).

Actualitzada 16/01/2017 a les 20:55

Torna a TV3 després de set anys d’absència.

Sí, ho agafo amb molta il·lusió. Vaig estar a Divendres fa set anys i des de llavors estic a Madrid. Allà hi estic superbé, em sento com a casa i m’encanta la feina, però em ve molt de gust tornar. I, a més, per la porta gran, perquè Oh Happy Day! és un format enorme.



L’audiència ara per ara ha donat sempre un ampli suport al programa.

Sí, és un dels programes més potents que té TV3 i és un honor que me’l confiïn.



Tot i que a la graella hi ha un grapat de ‘talent show’ sembla que el públic en vol més.

Sí que n’hi ha molts, però crec que el quid de la qüestió d’Oh Happy Day!, a diferència d’altres, és que només es basa en la música, cantar i transmetre a l’audiència.



Quines novetats hem d’esperar aquesta edició?

Hi ha grups molt més reduïts, a partir de dos membres, i a mi m’agrada molt.



Els anteriors anys la majoria dels concursants eren molt joves. Seguirà la tendència?

S’hi han presentat tot tipus de participants, però no puc avançar quins perfils hi ha perquè és sorpresa!



I si li toca cantar, s’animarà?

Si em deixen, seré la primera a agafar el micro!



Combinarà la feina amb ‘Zapeando’ i ‘El Hormiguero’?

Amb Zapeando, però ja no amb El Hormiguero.



Ha fet molts programes però sempre en l’àmbit de l’entreteniment. Té ganes de fer alguna cosa diferent?

Mai es pot dir, però per exemple ara mateix a informatius no m’hi veuria perquè fa molts anys que estic en l’entreteniment i crec que em costaria molt posar-me en el paper. De moment estic molt còmoda fent el que faig.



‘Zapeando’, tot i arrencar amb audiències discretes, ha anat pujant.

Sí, va començar molt malament i tothom creia que no duraria gens i és d’agrair que et donin l’oportunitat i et deixin fer els canvis necessaris. Ara estem molt bé d’audiència, molt contents.



A l’estiu es va parlar molt de la seva primor. Li va saber greu que diguessin que patia anorèxia?

Em va saber greu per les persones i les famílies que pateixen malalties tan greus com aquesta. Crec que és una paraula que s’ha dit amb molta facilitat. Jo simplement vaig fer una dieta per menjar més sa.