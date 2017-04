Aturat l'ecohostal de la Baronia per un buit en la normativa urbanística

L’empresa adjudicatària creu que no té prou garanties per aixecar les cúpules geodèsiques al costat de l’alberg

El projecte d’un nou ecohostal a l’alberg de la Baronia està aturat per falta de garanties jurídiques. Així ho va anunciar ahir Gemma Riu, la CEO de Bomosa, una de les tres empreses adjudicatàries del projecte que preveia la reforma de l’alberg i la construcció de deu cúpules geodèsiques. L’anunci va arribar un any després que el comú d’Encamp fes l’entrega de les claus de l’alberg per impulsar la reforma per construir l’ecohostal per promocionar el turisme de qualitat, ecològic i de muntanya.

“El projecte està aturat i estem parlant amb el comú i els nostres departaments jurídics per veure si