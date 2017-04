La primera Mostra de Turisme Actiu, Muntanya i Salut (Tamis) servirà per mostrar l’oferta turística de natura, esport i salut que existeix al país

Escaldes-Engordany acollirà una mostra de turisme actiu el 6 i 7 de maig La consellera de Promoció Econòmica d'Escaldes-Engordany, Sandra Tomàs, i la directora de màrqueting d'Andorra Turisme, Noemi Pedra, durant la roda de premsa. M.F.

Actualitzada 24/04/2017 a les 18:11

Escaldes-Engordany acollirà el cap de setmana del 6 i el 7 de maig la primera edició de la Mostra de Turisme Actiu, Muntanya i Salut (Tamis), que servirà per donar a conèixer l’oferta sobre aquests sectors que existeix al país. La iniciativa ha sorgit del comú d’Escaldes-Engordany, però s’hi han implicat també la resta de comuns i Andorra Turisme, a més de Vallnord, Naturlàndia i el Palau de Gel, i també una quinzena d’empreses del sector de l’esport i de l’alimentació saludable.



Tal com han destacat tant la consellera de Promoció Econòmica d’Escaldes-Engordany, Sandra Tomàs, com la directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, aquesta mostra neix, en un principi, pensada per al públic nacional, ja que s’ha pogut constatar que moltes vegades la "gent va per lliure" a l’hora de gaudir de les propostes lligades a aquest sector i, en canvi, es desconeix l’oferta d’activitats que s’ofereixen al país. Per això, es creu que pot ser interessant perquè la gent del Principat conegui aquestes propostes i en siguin "prescriptors", segons Pedra.



A més, s’ha posat en relleu que el món del turisme actiu, muntanya i saludable està en creixement i que, per tant, pot ser un atractiu per potenciar l’arribada de turistes, amb la qual cosa de cara a edicions futures es pensa en poder obrir aquesta mostra a l’exterior.



Tomàs ha manifestat que aquest any la proposta es fa "des de la humilitat" i en clau interna i que, de cara al futur, ja s’aniran afegint altres propostes. De fet, es fa coincidir amb una època de temporada baixa i es vol analitzar quina acollida té. Des d’Andorra Turisme també han manifestat que aquest any la promoció es farà aprofitant les xarxes socials o la 'newsletter' i que, de cara al futur, també es podria plantejar fer una promoció més àmplia per portar turistes. L'aportació que aquest any Andorra Turisme dona a aquesta mostra és de 5.000 euros.



La cita serà el dissabte 6, de 10 a 21 hores, i el diumenge 7, de 10 a 15 hores. Hi haurà un envelat a la plaça Coprínceps amb l’oferta dels set comuns que mostraran "una o dues activitats" i al passatge de l’Arnaldeta de Caboet i al Prat del Roure les empreses del sector de l’esport i alimentació saludable mostraran la seva oferta. A més, hi haurà activitats a l’avinguda Carlemany.