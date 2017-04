Baró entén les queixes del quart però les remet al Govern

Actualitzada 19/04/2017 a les 07:02

Arnald Sanllehy La Massana

El cònsol major de la Massana, David Baró, assegura que respecta les reserves que el quart de Pal li va transmetre arran de la construcció del mur que passa per sota el pont del riu del poble i que per això “es va celebrar la reunió amb el Govern la setmana passada, però l’operació compleix la normativa”.

Segons Baró, és l’executiu qui hauria de respondre a les demandes, ja que és ell qui, “en funció de la llei, marca el nombre de canes que ha de tenir el riu i el de Pal és de tres. És normal que a les parròquies centrals la llei obligui a que tinguin més canes perquè els rius d’allà van més plens però els de la Massana són petits i per això tenen aquesta amplada. Nosaltres només complim la legislació vigent”.

El cònsol respon així al malestar que alguns dels veïns havien mostrat després de saber que es reduirien les canes del riu per construir-hi el mur, quan s’havien ampliat, expressament, després de les riuades de l’any 1982. Aquest mur ha d’aguantar el vial d’accés a una nova urbanització.