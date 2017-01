Els números vermells de Naturlandia podrien fer que la corporació incompleixi el màxim legal

El comú de Sant Julià podria quedar per sobre del límit màxim de deute amb el tancament del 2016, segons van indicar diverses fonts properes a la corporació. El dèficit de Naturlandia, que segons les estimacions fins a la data podria situar-se en un milió d’euros, podria posar la corporació en una situació delicada respecte al deute. Cal recordar que la legislació estableix que el deute d’una par­ròquia no pot superar el doble dels ingressos anuals. Per exemple, l’any 2015 els ingressos van ser d’11,63 milions d’euros i per tant el màxim endeutament permès per la llei seria de 23,27.