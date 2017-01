Les estacions ja han hagut d’intervenir en alguns casos per facilitar lloguers o avançar bestretes i volen evitar que es repeteixi la situació

Els problemes que han patit els temporers aquest any per trobar allotjament han provocat que totes les estacions s’hagin mobilitzat per intentar trobar-hi una solució amb vista a l’hivern vinent. Segons van explicar tots els cònsols que tenen pistes d’esquí a la seva parròquia, la qüestió es coordina des d’Ski Andorra, si bé tot­hom és conscient que és difícil trobar-hi una solució, ja que com la majoria assenyalen “tot depèn d’un particular que vulgui llogar o no el seu pis”. “Cada estació està mirant les problemàtiques en relació amb el que ha passat aquest any, es parlarà des d’Ski Andorra