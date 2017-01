Andorra la Vella demana la col·laboració dels veïns en la treta de neu per la previsió de gelades

El que més preocupaa hores d'ara al comú és la previsió de gelades, que faran que la neu als carrers es geli i compliqui encara més la mobilitat

Actualitzada 16/01/2017 a les 12:35

El comú d'Andorra la Vella ha demanat la col·laboració dels propietaris dels edificis i els comerciants per netejar la neu de les voravies, tenint en compte l'excepcional nevada que afecta el país i la previsió de gelades de cara a dimarts. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha assegurat que "una nevada com la d'avui només passa cada 25 anys" i ha afegit que "s'està fent el que es pot amb els mitjans que disposen", amb 60 efectius mobilitzats des d'aquest diumenge. Per aquest motiu, ha demanat a la població "paciència", tot recordant que "som un país que viu de la neu".



Conxita Marsol ha explicat que aquest dilluns al matí hi ha hagut problemes a les escoles, sobretot al Col·legi Janer, per culpa de la inclinació del carrer, i s'ha acabat col·lapsant la recta de Santa Coloma. En canvi, l'entrada a l'escola ha anat millor en d'altres centres com el Sant Ermengol o la Margineda, tot i que també hi ha hagut retencions al carrer Ciutat de Valls.



Marsol ha explicat que s'han prioritzat les tasques tenint en compte que els recursos són limitats, i que s'ha llogat una empresa perquè netegi els aparcaments. El que més preocupaa hores d'ara al comú d'Andorra la Vella és la previsió de gelades de cara a aquest dimarts, que faran que la neu als carrers es geli i compliqui encara més la viabilitat tant de cotxes com de vianants.



Per tot plegat, des de la capital es demana als ciutadans que netegin les seves voravies i que la gent que no ho necessiti que no surti de casa. "Demano una mica de paciència", ha dit Marsol, que també ha recordat que "hem d'estar contents perquè vivim de la neu".



El comú explica en un comunicat que la neu que no pugui ser liquada serà amuntegada damunt la vorera, sense llençar-la al mig de la calçada, i de manera que quedi expedit l’accés a l’embornal de la claveguera. El comú s’encarregarà d’enretirar-la, tot i que prioritzarà la neteja d’espais públics i voreres que no llindin amb terreny edificat. Entre la façana i la neu amuntegada s’haurà de deixar net i en bones condicions l’espai suficient per al pas còmode dels vianants.

#2 Albert

(16/01/17 13:41)



#1 Toni

(16/01/17 13:14)