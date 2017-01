L'escudellada popular de la parròquia celebra 30 anys

Es repartiran 1.500 racions amb motiu de la festivitat de Sant Antoni

El comú d’Encamp celebrarà el pròxim diumenge 15 de gener la festivitat de Sant Antoni amb el repartiment d’unes 1.500 racions del tradicional plat d’escudella, una tradició anual que aquest any, a més, està de celebració perquè arriba a la seva trentena edició. L’àpat estarà elaborat per les padrines del poble i pels treballadors del departament de Cultura.

Per a la preparació de l’escudella s’utilitzaran unes 3.000 mandonguilles, 700 litres de caldo, carn, arròs, cigrons, fideus, mongetes i verdures. Ingredients que seran cuinats per les mans expertes dels escudellaires, i que donaran com a resultat el tradicional àpat nadalenc.

L’objectiu que es