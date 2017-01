L'escudella de Sant Antoni d'Encamp arriba diumenge al 30è aniversari

Tothom que ho vulgui podrà degustar-la a la plaça Sant Miquel, a partir de les 13.30 hores.

El proper diumenge, 15 de gener, arriba l'escudella de Sant Antoni a Encamp, en el seu 30è aniversari. Aquest àpat tradicional està elaborat per les padrines del poble i pels treballadors del departament de Cultura. Per a l’elaboració de l’escudella es fan servir unes 3.000 mandonguilles, 700 litres de caldo, carn, arròs, cigrons, fideus, mongetes i verdures, ingredients que cuinats per les mans expertes dels escudellaires, es converteixen en una deliciosa escudella. Tothom que ho vulgui podrà degustar-la a la plaça Sant Miquel, a partir de les 13.30 hores.



El mateix diumenge, just abans de la degustació de l’escudella, a les 13 hores, tindran lloc els tradicionals Encants de Sant Antoni, en què els manadors del Comú d’Encamp, juntament amb el rector de la parròquia, subhastaran coques, bulls, embotits, peus de porc i d’altres productes. Val a dir que la recaptació anirà destinada a obres socials.



Pel que fa al Pas de la Casa, l’escudella de Sant Antoni es realitzarà el diumenge 22 de gener, a partir de les 13 hores, a la plaça de l’Església.