La propera edició del Poblet de Nadal durarà més dies

Els cònsols de la capital han valorat positivament l'edició d'enguany i ja pensen en l'edició de l'any vinent

Actualitzada 09/01/2017 a les 18:22

Després de 34 dies del Poblet de Nadal a Andorra la Vella, els cònsols han fet una valoració molt positiva i ja pensen en la propera edició, la qual volen ampliar en deu dies i que comenci al voltant del 20 de novembre. La proposta és incidir durant les primeres setmanes en la venda de producte nadalenc, i entre Nadal i Reis es programaran més activitats lúdiques. A més, la cònsol major, Conxita Marsol, ha avançat que es donarà una major importància al sector gastronòmic perquè és el que més èxit té, tot i que la grandària no variarà gaire.



La corporació comunal ha reconegut que hi ha hagut debilitats a destacar, com les activitats de la plaça Guillemó, una zona a la qual se li vol donar un altre enfoc, amb més lluminositat, i més activitats per a joves per crear un major atractiu. No obstant això, el cònsol menor ha volgut deixar constància que les dues empreses que oferien el seu producte verd a la zona han esgotat l'estoc.



Els cònsols han celebrat que s'hagi complert un dels objectius principals com és l'augment de l'afluència de públic a la part alta de l'avinguda Meritxell, i Pons ha assegurat que alguns comerciants ja els han confirmat que durant aquestes festes han aconseguit rècord de vendes. Els dies de major afluència al Poblet de Nadal han estat els del pont de la Puríssima, i les activitats de major èxit la visita dels rens i camells, 'La gran tempesta' i l'espectacle 'De peluche'.



El Mercat de Nadal ha comptat amb 24 parades, dotze de gastronomia i setze de producte nadalenc. Al voltant de 1.200 persones han passat durant quatre dies pel Tió, i l'Oficina Màgica de Correus ha recollit 2.500 cartes. També cal destacar que una vintena d'artistes han participat en el Mercat d'Art, tots els tallers han comptat amb una mitjana de deu persones, i deu grups i tretze corals d'Andorra han participat en la primera mostra de nadales.



El poblet de Nadal ha comptat amb un pressupost de 370.000 euros, i per a aquest any s'ha aprovat una partida de 250.000 euros, ja que la inversió més important ja s'ha realitzat i molts elements són propietat del Comú.

