Afirmen que els esperen tres anys “molt dolents” mentre durin les obres de l’edifici i alerten que alguns negocis poden acabar tancant

Els botiguers de la zona de Riberaygua i Travesseres auguren uns anys molt perjudicials per al comerç per culpa de les obres del The Cloud i avisen que pot provocar el tancament de diversos negocis. Alerten dels greuges que el projecte provocarà al teixit comercial mentre durin els treballs de construcció del nou edifici d’Andorra Telecom i reclamen al comú que centri els seus esforços a potenciar la dinamització econòmica del barri. La presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, assegura que “tindrem tres anys molt dolents perquè no es veurà el nostre barri”. “Tindrem un