El Superior rebutja el recurs de Lafoz i Troguet per la rebaixa de sous

El tribunal conclou que no hi ha vulneració dels drets fonamentals en la diferència de retribucions entre els consellers i els presidents de comissió

No hi ha cap tipus de discriminació en el fet que els consellers i els presidents de comissió percebin remuneracions diferents. El Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat pels consellers liberals, Jordi Troguet i Maribel Lafoz, que consideraven que la graella salarial aprovada pel comú el 14 de gener de l’any passat –que estableix que els presidents de comissió cobren 1.600 euros, 250 euros més que els consellers de comú– vulnerava els drets fonamentals. La sala administrativa del Superior conclou que “no s’ha constatat cap lesió als drets fonamentals” i que no es vulnera la Constitució.

Segons