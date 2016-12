El comú espera tenir més assistents que l’any passat al Saló de la infància i la joventut, que enguany arriba a la 25a edició. Com a grans atraccions enguany hi ha un espai LEGO, inflables de vertigen, la ludoteca o activitats a la piscina.

El Saló de la infància i la joventut arriba a la 25a edició i el comú s’ha marcat com a repte superar els 12.000 visitants que va acollir l’any passat, va relatar ahir el cònsol major d’Encamp, Jordi Tor­res, durant la inauguració del festival, que té lloc del 27 de desembre a l’1 de gener a Encamp i del 3 al 5 de gener al Pas de la Casa. “Fa tres anys que tenim un increment del 5% i enguany si podem superar-lo, millor, o si no repetir-ho”, va dir Torres amb optimisme. Tot i que el comú no ha