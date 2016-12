Camp aposta per enfortir Vallnord i que tingui capital i gestió privats

L’excònsol es mostra convençut que Pal-Arinsal i Ordino-Arcalís “a la llarga” tornaran a unir-se per poder ser més rendibles

Josep Maria Camp considera que el futur de les estacions de la Massana i Ordino passa per tenir de nou una gestió conjunta perquè és la manera “d’obtenir els millors resultats, i estic convençut que a la llarga serà així”, i també és partidari de l’entrada de capital privat. L’excònsol que va viure la creació de Vallnord defensa la viabilitat del model unificat que es va posar en marxa, que remarca que “estava consensuat, estudiat per tècnics especialitzats en gestió d’estacions d’esquí, en l’àmbit internacional, de Suïssa i els Alps francesos, i per la banca, i entenc que era el