L’equip de govern també tanca els pressupost per al 2016 i els sotmetrà al ple en breu

L’equip de Laurèdia en Comú que dirigeix el comú de Sant Julià de Lòria va celebrar ahir una junta de govern en què es va donar llum verd als comptes del 2015 i al pressupost del 2016. D’aquesta manera, doncs, es posa fi a l’agonia dels darrers nou mesos en què el cònsol major, Josep Vila, s’havia negat a aprovar els números de l’any passat i, de retruc, la corporació havia hagut de funcionar amb dotzenes parts perquè no es disposava de pressupost per a aquest any.

Fonts comunals, però, van confirmar ahir que en la junta de govern es van