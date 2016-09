Amida demana millores perquè el Roc del Quer sigui accessible

Grandvallet assegura que han rebut queixes durant tot l’estiu, sobretot de turistes

El nou mirador del Roc del Quer ha estat l’atractiu turístic estrella d’aquest estiu, però tal com va donar a conèixer l’Associació de Minusvàlids i Disminuïts d’Andor­ra (Amida) no tothom l’ha pogut visitar. La presidenta del col·lectiu, Agustina Grandvallet, va explicar que la zona no està adaptada i per tant no és accessible ni per a les persones que van en cadira de rodes, ni tampoc per a aquelles que tenen problemes de mobilitat i caminen amb dificultats acompanyades d’un bastó. “Només arribar no trobes un camí adaptat, és impossible accedir-hi”, va remarcar.

En aquest sentit va assegurar que “durant tot